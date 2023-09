Tirocini d' inclusione sociale in Calabria | manifestazione d' interessa per la proroga di un anno

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Un confronto proficuo ieri in Cittadella con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto , e i direttori generali Roberto Cosentino (dipartimento lavoro e welfare) e Maurizio Nicolai (dipartimento programmazione unitaria)”, dichiara in una nota l’assessore regionale al lavoro e formazione professionale, Giovanni Calabrese. “Al fine di dare seguito all'indirizzo politico del governo regionale,...

L'annuncio dell'assessore regionale: «L'obiettivo è chiudere il bacino (oggi formato da 4.134 persone) entro la legislatura e creare lavoro vero e dignitoso ...