Thiago Motta | 'I social? Io consiglierei di non usarli | ma non posso obbligare nessuno' VIDEO

"Contro i biancorossi servirà una grande prestazione", dice il tecnico rossoblù Bologna - La cosa che più da fastidio a Thiago Motta non sono le ...

"Contro i biancorossi servirà una grande prestazione", dice il tecnico rossoblù Bologna - La cosa che più da fastidio a Thiago Motta non sono le ...

Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza di domani Thiago Motta ha parlato in ...