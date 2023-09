The Kardashians 4 | dal 28 settembre su Disney+

A firmare la produzione del video ci sarà Fulwell 73, la squadra che ha realizzato. Una fonte vicina al progetto ha detto che il film "offrirà al pubblico uno sguardo intimo e ...4 è in arrivo su Disney+: guarda la nuova stagione in diretta streaming sulla piattaforma di ...

Da “Gen V” a “The Kardashians”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming Tv Sorrisi e Canzoni

Su Disney+ la 4/a stagione di The Kardashians dal 28 settembre Agenzia ANSA

The new season of the Kardashians launched this week and it showed Kim Kardashian and older sister Kourtney Kardashian discussing their apparent feud from last season ...The 44-year-old reality star was seen arguing with her sister over the phone as the tense exchange was sparked by a conversation about the latter's collaboration with Dolce and Gabbana.