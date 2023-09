The Creator | la recensione | IA e becero imperialismo americano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il progetto di Theè nato quasi per caso. Lo ha detto lo stesso Gareth Edwards. Nasce da un viaggio in macchina e dal domandarsi cosa si possa provare nello scoprire da zero il mondo. Se è vero che l’argomento delle IA non è nuovo alla settima arte, è altrettanto vero è che Edwards lo mette in scena, per certi versi, in modo nuovo. E riuscire a farlo in questo momento storico assume tutta un’altra forma. Le IA fanno ormai parte della nostra quotidianità e vederle sotto la veste del film, rende il tutto più inquietante. Thenon è un film perfetto. Ha dei grossi problemi di scrittura. A partire dal suo protagonista piuttosto bidimensionale e guidato quasi da una follia cieca d’amore, senza meta e scopo. Ma Gareth Edwards ha messo in piedi un mondo che respira e che vive. Si alimenta di cyberpunk e di Vietnam allo stesso tempo. Ingloba ...