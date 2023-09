Ternana | l’ex presidente Bandecchi non siederà in panchina nella gara contro la Reggiana

(Di giovedì 28 settembre 2023) LaCalcio ha comunicato cherossoverde e attuale sindaco di Terni, Stefano, noninin occasione dellacon la, in programma sabato 30 settembre alle 16.15. Il primo cittadino sarà comunque al fianco della squadra e di tutta la società per offrire il proprio, gradito sostegno, in questo momento delicato dal quale, siamo certi, i ragazzi in campo sapranno uscire alla grande”, il comunicato del club. SportFace.

E la cosa che più temo in assoluto è il loro preparatore atletico,della, Prof. Bartali. Si tratta di un uomo che rispetto e che verrà a Terni per vincere, perché per lui il calcio è ...Multa per Gennaro Tutino :Palermo ha protestato contro'... Punizione severa per la: ammenda di 10.000,00: per avere ...

La Ternana smentisce: l'ex patron Bandecchi non sarà in panchina con la Reggiana. La nota TUTTO mercato WEB