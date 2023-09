Tennis | Campionati Europei under 16 | Pierluigi Basile ai quarti di finale | battuto in rimonta il bulgaro Ivanov

(Di giovedì 28 settembre 2023) Continua l’ottimo cammino diai16 a Parma. Oggi il pugliese ha vinto la sua quarta partita in quattro giorni contro la testa di serie numero 7 Ivandella Rafa Nadal Academy,in3-6 6-3 6-4. Un successo preziosissimo, perché porta l’azzurro fra gli ultimi otto pretendenti al trono europeo. Aidiincontrerà il finlandese Linus Lagerbohm, che haal terzo turno il polacco Jan Sadzik. Ottime notizie anche per Germania e Svizzera, uniche due nazionali capaci di portare aidel maschile entrambi i giocatori in gara. Per i tedeschi avanti Tom Sickenberger, che ha ...

Scatteranno il 25 settembre i Campionati Europei Under -16 di Tennis , presentati in conferenza stampa presso la Sala della Rappresentanza del Comune ...

Nei soli primi tre mesi, Coppa del Mondo di rugby, ATP Finals e Davis di, Coppa del mondo di sci in Nordamerica, i massimidi volley, meeting di nuoto. Noi siamo tra questi giganti, ...... contro la Federazione Italianae Padel (FITP) per l'annullamento e/o la riforma della ...00 e alla sanzione inibitiva dell'esclusione da duesuccessivi a quello in corso, ed aveva, ...

Tennis, a Bari i Campionati assoluti pugliesi dal 7 al 29 ottobre Corriere

Campionati Europei Under 16 di tennis a Parma Comune di Parma - Notizie

Unico azzurrino rimasto in gara, il giocatore in forza al Tennis Training School di Foligno ha superato il monegasco Lenny Petit per 6-0 6-1 ...Ripetere l’impresa di Fabio Fognini, ultimo italiano capace di conquistare il titolo europeo fra gli under 16 (nel 2003, a Vienna), sarà difficilissimo, ma Pierluigi Basile (nella foto) sembra avere i ...