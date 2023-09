"A destra sono senza vergogna: oggi alla Camera dei Deputati in sede di assestamento di bilancio hanno boccia to un Ordine del giorno dell’ Alleanza ...

Tempo pieno anche alle medie, nel torinese lo scelgono 9 famiglie su 10: nell’offerta anche sport e doposcuola fino a sera Tecnica della Scuola

Tempo pieno alle scuole medie, la sperimentazione nel torinese è un successo: “Così dopo la scuola i ragazzi non stanno al telefonino” Orizzonte Scuola

Intervistato sulle frequenze di Lazio Style Radio, il giornalista di Rai Sport Stefano Orsini ha analizzato l'apporto dei calciatori biancocelesti in questo inizio si stagione, ...CETO. Fight Club in piena regola nella serata di mercoledì in via Nazionale a Ceto. I protagonisti sono due giovani del posto di 21 e 22 anni che, dopo essersi presi a male parole, hanno dato vita ad ...