Telefonate moleste Il Notiziario

L’ambasciata giapponese in Cina ha ricevuto 400 mila telefonate moleste per l’acqua di Fukushima Agenzia Nova

Arrestato il molestatore e stalker seriale di Portofino. In manette è finito Salvatore Mariano, 27 anni, fermato in Veneto dopo un folle inseguimento per dieci chilometri. (ANSA) ...Perseguitati dalla telefonate moleste. E talvolta truffaldine. Come nel caso di quelle che stanno raggiungendo tante famiglie pratesi, con un ingannevole prefisso 0574 da sedicenti operatori di Estra.