Taranto | 36enne accoltellato per motivi di viabilità | indagato un minorenne Avvenne a luglio

(Di giovedì 28 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni diha disposto la notifica dell’invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini nei confronti di un minore presunto responsabile dei reati di tentato omicidio e porto abusivo d’arma da taglio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, lo scorso 20, in via Sciabelle, il giovane, perdi, avrebbeall’addome ed al fianco un tarantino di 36 anni: i colpi inferti non avevano intaccato organi vitali per puro caso. La profonda conoscenza del territorio, le attente analisi dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona e il paziente ascolto delle numerose persone presenti hanno consentito agli investigatori ...

Taranto, 36enne accoltellato dopo lite per la viabilità: individuato minore presunto responsabile La Gazzetta del Mezzogiorno

Taranto, 36enne accoltellato per motivi di viabilità: indagato un ... Noi Notizie

La vittima è un 36enne. L’avviso di garanzia della procura per i minori è anche per tentato omicidio. Il ragazzino individuato grazie ai testimoni e alle ...Un minorenne è indagato a Taranto per aver accoltellato un 36enne per motivi di viabilità lo scorso 20 luglio in via Sciabelle. L’indagato, a cui la Procura per i minori ha fatto notificare un avviso ...