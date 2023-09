' Tapiro' a De Laurentiis | lui non lo ritira

Aurelio De Laurentiis ha rifiuta to il tapiro di Striscia la notizia . È successo a Roma Termini questa mattina, come informa il Corriere dello Sport. ...

In video le immagini assai movimentate del tentativo di Valerio Staffelli di recapitare il Tapiro d’oro al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Consegna mancata, che è degenerata in spintoni ...Questa sera a Striscia la notizia la consegna "movimentata" del tapiro d'oro ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli rifiuta l'ambito trofeo e Valerio Staffelli e la sua trouppe finiscono ...