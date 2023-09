Talk to me | la trama del film horror

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ladito me,del 2022, segue un gruppo di adolescenti che scopre di essere in grado di contattare gli spiriti usando una misteriosa mano di ceramica, solo che le cose si spingono troppo oltre. Mia (Sophie Wilde) sta attraversando un momento difficile: ricorre infatti il secondo anniversario della morte della madre. Ad aiutarla in questo momento difficile c’è la migliore amica Jade (Alexandre Jensen), che vive con il fratello minore Riley (Joe Bird). Una sera i tre si imbucano a una festa dove due ragazzi dichiarano di essere in possesso della famosa mano mozzata e imbalsamata di origine misteriosa. Tenendo la mano e dicendo “Parlami” si può entrare in comunicazione con lo spirito che si manifesta solo a chi pronuncia quelle parole. Seguito da “Ti lascio entrare”, lo spirito prende possesso del corpo di quella persona. ...

to Me, ladel film L'incipit dito Me è un killing joke (uno scherzo che uccide). Grazie a un piano da sequenza da applausi, il film ci trasporta nella più scontate delle ...Ladito meto Me è la storia di un gruppo di giovani amici che scopre come evocare i demoni facendo uso di un'antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge troppo oltre ...

Talk to Me è il film horror dell'anno WIRED Italia

Talk to Me: tra spettri e cellulari, l’adolescenza è un horror. La recensione del film Sky Tg24

S iamo ormai da diverso tempo in pieno Rinascimento horror. E Talk to me – in uscita domani in Italia grazie a Midnight Factory – non può fare altro che confermare la tendenza che porta titoli come Th ...A volte, un esordio alla regia sorprende e fa parlare di sé. È il caso di Talk to me, lungometraggio d’esordio dei gemelli australiani Danny e Michael Philippou, meglio conosciuti online in tutto il m ...