Talk to Me | la spiegazione del finale dell’horror dei fratelli Philippou

(Di giovedì 28 settembre 2023)to Me, diretto daiDanny e Michael(al debutto alla regia di un lungometraggio!), è senza alcun dubbio uno dei migliori titoli horror degli ultimi anni: come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione si tratta di un film basato su uno spunto davvero originale ed interessante, girato con un piccolo budget ma assolutamente al livello di titoli dal budget infinitamente più alto. A colpire del film deile azzeccatissime scelte di cast, lo sviluppo narrativo pieno di sorprese e l’originalità di una storia che offre anche moltissimi spunti. Ma di che cosa parlato Me? Mia è una giovane donna che ha da poco perso la madre, forse per suicidio, forse per un incidente. Essendosi allontanata dal padre, come lei schiacciato dal lutto, Mia passa molto tempo a casa della sua ...

... ladel finale del film con Florence Plug NOI STESSI SIAMO I NOSTRI DEMONI I due gemelli sono già al lavoro su un prequel diTo M e. Ed è un'ottima notizia per un genere in cui la ...'Tale iniziativa - spiegano dall'amministrazione - attraverso incontri,, dibattiti, masterclass, aperitivi e degustazioni guidate, ha come obiettivo laai visitatori di come vengono ...

Talk to me, spiegazione del finale del nuovo horror al cinema Everyeye Cinema

Queer è Naturale Certo che no, o forse decisamente sì Il talk di ... Gay.it

Ecco tutto quello che dovete sapere sul finale di Talk to me, il nuovo horror di A24 in arrivo da oggi nelle sale italiane.Leggi su Sky TG24 l'articolo Talk to Me: tra spettri e cellulari, l’adolescenza è un horror. La recensione del film ...