Talk to me | la recensione | la possessione è tutto ciò che ci resta?

(Di giovedì 28 settembre 2023) Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di questo film horror, definendolo come una vera e propria rivoluzione, qualcosa che non farà dormire la notte, scioccherà e spiazzerà. Il “classico” esempio del film low budget, con il marchio di fabbrica A24, che grazie al passaparola sbanca al botteghino, capovolgendo ogni previsione. E infatti, allo stato attuale, a due mesi dall’uscita statunitense, il film ha incassato 70 milioni di dollari globali a fronte di un budget di 4,5 milioni. Una parabola non troppo dissimile dall’esordio di Jordan Peele o Ari Aster. Ma si tratta di un’opera davvero così impressionante? Cerchiamo di scoprilo in questadiTo Me, lungometraggio horror (nei nostri cinema dal 28 Settembre grazie a Midnight Factory), esordio del duo australiano Danny e Michael Philippou, più precisamente conosciuti sul web ...

Il film: Talk to Me, 2022. Regia: Danny e Michael Philippou. Cast: Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Joe Bird, Zoe Terakes, Miranda Otto. ...

Voto: 6.5/10 Titolo originale :to Me , uscita : 26 - 07 - 2023. Budget : $4,500,000. Regista : Danny Philippou.to Me: ladel film horror diretto da Michael e Danny Philippou 28/09/2023filmto Me di Sabrina Crivelli Sophie Wilde è la tormentata protagonista di un'opera prima ......Plug NOI STESSI SIAMO I NOSTRI DEMONI I due gemelli sono già al lavoro su un prequel diTo M ... approfondimento Insidious: La Porta Rossa, ladel film horror FOTOGALLERY Continua ...

Tra rimandi analogici e nevrosi digitali il bel horror australiano svela forse troppo tardi il proprio intento ma ugualmente sa come colpire.