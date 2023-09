Talk to Me è il film horror dell' anno

Talk to Me, film horror soprannaturale del 2023, ha una trama che affronta i temi delle sedute spiritiche, delle possessioni e delle challenge. La ...

Il regista Peter Jackson ha condiviso la sua approvazione nei confronti del nuovo film horror Talk To Me, diretto da Danny e Michael Phillipou. Talk ...

Dopo il successo ottenuto ai box office, è attualmente in fase di sviluppo Talk to me 2, sequel del nuovo film horror indipendente. Talk to Me 2 è in ...