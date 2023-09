Take That | in arrivo il nuovo album “This Life”

(Di giovedì 28 settembre 2023) LONDRA . I, tra le band inglesi più famose di tutti i tempi, hanno annunciato il loro ritorno con un gigantesco tour negli stadi e nelle arene per il 2024 assieme al loro nonoin studio, in uscita il 24 Novembre. Per celebrare la notizia ihanno anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Colla Zio a Firenze per presentare il primoGabriele Borsato: esce ‘Online’, ilsingolo del cantautore veneto Coez e Frah Quintale in tour insieme nel 2024 Cypress Hill: nuova edizione per il trentennale di “Black Sunday” Boomdabash: esce il“Venduti” Roberto Casalino ...

Una delle boyband di più grande successo nella storia della musica, i Take That , tornano in formazione ridotta con Gary Barlow, Howard Donald e Mark ...

I Take That sono tornati! La band inglese ha annunciato un gigantesco tour negli stadi e nelle arene per il 2024 assieme al loro nono album in ...

Tornano i Take That , l'iconica band anni '90 con il nuovo album "This Life" in uscita a novembre, anticipato dal singolo "Windows" e un nuovo tour ...

Il nuovo singolo 'Windows' vede riuniti i Take That per la prima traccia inedita in più di cinque anni. Si tratta di un bel brano che racconta la ...

Robbie Williams è uno dei re del Pop contemporaneo, l'exnon è stato un attimo fermo a partire dagli esordi della sua carriera negli anni '80 ...Its AI - powered intelligence engine, ConcealSherpa, runs at machine speed with virtually zero latency to identify potentially harmful webpages autonomously, stopping cyber attacks...

Take That, la band ha annunciato un nuovo album e un tour nel 2024 Sky Tg24

Il ritorno dei Take That, arriva un nuovo album e il tour nel 2024 RaiNews

Robbie Williams è uno dei re del Pop contemporaneo, l'ex Take That non è stato un attimo fermo a partire dagli esordi della sua carriera negli anni '80 e ...RIYADH, Saudi Arabia, Sept. 28, 2023 /PRNewswire/ -- Under the patronage of His Excellency Eng. Abdulrahman Abdulmohsen A. AlFadley, Minister of Environment, Water and Agriculture, the Global Prize fo ...