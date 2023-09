(Di giovedì 28 settembre 2023) La conferenza stampa del ministro degli Esteri Antoniocon la collega tedesca Annalena Baerbock. «Lavorare insieme per evitare le partenze»

Terribile Terremoto in Marocco di magnitudo 7 oggi, 9 settembre 2023. Il bilancio è ancora provvisorio ma nella tarda mattinata di sabati sono 820 i ...

Il ministro degli Esteri e vicepremier: "Non ci sono né feriti né morti" Dopo il terribile Terremoto che ha colpito il Marocco , “abbiamo accertato ...

Per il leader leghista “il governo è unito” anche sulla questione migranti , ma tra Matteo Salvini e Antonio Tajani continua il botta e risposta a ...

attenzione al tema pensioni quindi, il che conferma che almeno per il prossimo anno non ci ... confermato tanto da Giorgia Meloni quanto dal leader di Forza Italia Antonio. Secondo ...È tutto pronto a Paestum per la kermesse voluta da Antonioin concomitanza con quello che sarebbe stato il compleanno di Silvio Berlusconi . Ma più che ... e dunquequestione politica, ...

Tajani a Berlino: "Nessuna guerra a Ong, ma non siano calamita", Baerbock: "Sosteniamo soccorritori" RaiNews

Tajani: «Nessuna guerra alle ong, ma non siano una calamita per attrarre i migranti» Corriere della Sera

"Servono accordi con i Paesi, e siamo in sintonia, con i Paesi da cui partono i migranti", ha aggiunto Tajani. "Nessuno vuole che le barche che portano questi migranti abbiano dei naufragi", ha detto ...La conferenza stampa del ministro degli Esteri Antonio Tajani con la collega tedesca Annalena Baerbock. «Lavorare insieme per evitare le partenze» ...