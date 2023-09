Tajani alla ministra degli Esteri tedesca | “Soldi alle ong? I singoli Stati si concentrino su soluzioni strutturali”

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Gli sforzi finanziari deisisudella questione migratoria“. Lo ha detto il ministroong>ong> Antonioong> in conferenza stampa con la collegaong> Annalena Baerbock riferendosiong> lettera di Giorgia Meloni al cancelliere Olaf Scholz in merito agli stanziamenti tedeschi a favore diche si occupano di migranti in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

NEW YORK – “Le Pen con il governo non c’entra assolutamente nulla. Le Pen è stata invitata da un partito politico: la Lega , che è libera di invitare ...

Giorgia Meloni , presidente del Consiglio, “ha parlato alla Cina dei piani dell’Italia per uscire dalla Via della Seta ”. Lo ha detto Antonio Tajani , ...

Leggi Anche Migranti , Berlino: 'Salvare vite in mare un dovere giuridico' - Crosetto: ' Germania ci aiuti con piano Mattei per l'Africa' 'Assistenza ...

... inoltre, 'sono d'accordo a lavorare insieme nei Balcani, anche sulla questione dei flussi migratori secondari', ha continuato, 'frontiera orientale di Trieste e Gorizia continuano a ...'Nessuno fa la guerra alle ong - replica- però non possono essere una sorta di calamita ...che la sua presenza possa procurare 'gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o...

Il Ministro Antonio Tajani partecipa alla sessione di Question Time ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Tajani alla ministra degli Esteri tedesca: “Soldi alle ong I singoli Stati si concentrino su soluzioni… Il Fatto Quotidiano

“Lampedusa non è un solo un problema italiano e non è nemmeno un problema europeo: è una questione globale perché riguarda milioni di persone”."Nessuno fa la guerra alle ong, però non possono essere una sorta di calamita per attrarre migranti irregolari che, guarda caso, vengono portati sempre e soltanto in Italia perché è il porto più vicin ...