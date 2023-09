Tajani a Berlino vede la collega tedesca | nessuno combatte le Ong ma no all’effetto calamita

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Un incontro cordiale e franco”. Così il ministro degli Esteri Antonioha definito il colloquio con la sua omologa Annalene Baerbock sottolineando di essere entrambi “convinti che serva un’azione europea per affrontare il fenomeno della migrazione”. “Italia e Germania sono Paesi alleati che lavorano insieme su tanti fronti a livello internazionale”, ha detto ancoraa rimarcare che, nonostante le frizioni degli ultimi giorni, i rapporti tra Roma esono solidi.-Baerbock: un incontro franco e cordiale “Fa parte del Dna dell’Unione europea e del suo successo trovarci a discutere insieme per lavorare a soluzione europee nel migliore dei modi”. Davanti alla stampaha detto di aver ricordato ad “Annalena la lettera che il nostro presidente del Consiglio ha inviato al ...

“Lampedusa non è un solo un problema italiano e non è nemmeno un problema europeo: è una questione globale perché riguarda milioni di persone”.La cerimonia si terrà a fine novembre in occasione di un vertice intergovernativo in Germania, come confermato oggi dai ministri Baerbock e Tajani. Al centro dell’incontro a Berlino la questione ...