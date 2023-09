Taipei, 13 set. (Adnkronos) - Il governo cinese ha svela to un “nuovo percorso verso lo sviluppo integrato” con Taiwan che include proposte per ...

PECHINO - Kim Jong - un che mette nero su bianco in Costituzione il rafforzamento della Corea del Nord come potenza nucleare. Taipei cheil suo primo sottomarino "made in" per provare a contrastare Pechino. La Cina che protesta contro Stati Uniti e alleati per le recenti esercitazioni nel Mar Giallo e promette che non ..." Le forze armate cinesi vogliono isolarein caso di attacco. I sottomarini possono impedirlo o almeno dare spazio o tempo a un intervento di Usa, Giappone e altri ". L'idea di una flotta ...

Taiwan svela il suo primo sottomarino: "Una giornata storica" ilGiornale.it

"Impediremo alla Cina di accerchiarci". Taiwan svela i nuovi ... ilGiornale.it

Il sogno di Taiwan è finalmente diventato realtà. La “provincia ribelle”, come la definisce Pechino, potrà contare molto presto su un sottomarino “fatto in casa” da impiegare nel contenimento della Ci ...A ottobre i piani a lungo segreti di Taiwan sulla costruzione di propri sottomarini saranno visibili con la prima apparizione pubblica di una unità nella città portuale di Kaohsiung, nel sud dell'isol ...