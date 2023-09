Sweet Sounds Of Heaven | nuovo singolo dei Rolling Stone e Lady Gaga

(Di giovedì 28 settembre 2023) Is sono tornati, il 20 ottobre uscirà l’album Hackney Diamonds e oggi è stato pubblicato ilconof. Il pezzo con la Germanotta è stato registrato presso gli Henson Recording Studios di Los Angeles e i Metropolis Studios di Londra. La pop star di Bad Romance e la band rock si sono incontrati in studio: “L’incontro è avvenuto in studio di registrazione. Era seduta a terra e cantava. – ha raccontato il chitarrista Ronnie Wood – Mick le fa: ‘Ok, ora alzati e trasformiamo questa cosa in una canzone, facciamo le cose per bene’“. Persi tratta dell’ennesima collaborazione con delle leggende della musica. The second release from Hackney Diamonds –...

Lo avevano spoilerato, poi è arrivato: Sweet Sounds Of Heaven dei Rolling Stones è la promessa del featuring con Lady Gaga e – perché no? – Jagger e ...

Dopo lo spoiler dei giorni passati gli Stones hanno pubblicatoOf Heaven , l'atteso singolo con Lady Gaga e Stevie Wonder tratto dal disco di prossima uscita Hackney Diamonds (di cui vi abbiamo parlato in esclusiva qui ). Il brano originale, come ...E' uscito il secondo singolo estratto dal nuovo album dei Rolling Stones "Hackney Diamonds" che verrà pubblicato il 20 ottobre. La canzone si chiama "of Heaven" e a dar manforte alla leggendaria band inglese ci sono, niente meno, Lady Gaga (alla voce) e Stevie Wonder (al pianoforte). "Hackney Diamonds" il primo album di inediti dei ...

Rolling Stones: ascolta 'Sweet Sounds Of Heaven" con Lady Gaga e Stevie Wonder Rolling Stone Italia

Rolling Stones, ecco "Sweet Sounds of Heaven" con Lady Gaga e ... Spettakolo.it

Cosa può nascere dall'incontro tra Lady Gaga, Stevie Wonder e i Rolling Stones Scopriamolo nel nuovo singolo Sweet Sounds Of Heaven ...I Rolling Stones con Lady Gaga e Stevie Wonder per "Sweet Sounds of Heaven", il secondo singolo estratto dal prossimo album Hackney Diamonds, in uscita il 20 ottobre, e ...