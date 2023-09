(Di giovedì 28 settembre 2023) Schiarita in vista per i rossoblù, a caccia di uno stadio per la gara della sesta giornatail: la gara si dovrebbe giocare a, poi da ottobre si tornerà

... non ha avuto ancora quelle garanzie attese per arrivare a unasugli investimenti necessari. ... Lo sciopero confermato È confermato lo sciopero di oggi adi 24 ore, che coinvolgerà i ...Lo Stato interviene ancora e ci mette i soldi Non c'è pace per l'ex Ilva diche dal 2017 è in mano alla compagnia franco - indiana Arcelor Mittal , arriva l'ennesimama anche questa ...

Svolta Taranto: contro il Cerignola a Francavilla, poi si torna allo Iacovone ItaSportPress

Ferimento a Lama, svolta nelle indagini Corriere di Taranto

È in arrivo una schiarita in casa Taranto. Dopo che la Lega Pro ha respinto la richiesta del club rossoblù di rinviare il match contro l’Audace Cerignola in programma domenica 1° ottobre alle 20.45 a ...Si è arrivati ad un'importantissima svolta nella chirurgia mininvasiva del cancro al seno, grazie ad uno studio internazionale coordinato dall'Istituto europeo di oncologia di Milano. Le pazienti con ...