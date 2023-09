Sviluppo sostenibile | bilancio e prospettive dell’Agenda 2030

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Quanto è stato fatto e cosa c'è ancora da fare da qui alsecondo il Global Compact delle Nazioni Unite Da pochi giorni abbiamo superato il traguardo di metà percorso fissato dall’Agenda, dunque è tempo di fare undi quello che è stato fatto e focalizzarsi sulleper la seconda parte del tragitto. Ricordiamo che l’Agenda, sottoscritta nel 2015 da 193 paesi membri delle Nazioni Unite, prevede 17 obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica da raggiungere entro l’anno. Ad oggi i numeri comunicati dal Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite non sono molto incoraggianti: solo il 15% dei target è in linea con le tempistiche di realizzazione, il 48% degli avanzamenti risulta debole o del tutto insufficiente, il ...