Supplenze | mancano i docenti Possibile inviare domanda anche se inseriti in GPS Avvisi aperti e scadenze

(Di giovedì 28 settembre 2023)quest'anno le scuole iniziano a cercaretramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Glivengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Il 7 agosto al via le operazioni di immissione in ruolo del personale ATA nell'anno scolastico 2023-24. Sono state diffuse nella giornata di ieri le ...

Supplenze anno scolastico 2023 /24: oggi migliaia di docenti si recheranno presso le segreterie scolastiche per formalizzare la presa di servizio e/o ...

MAD e divieti Dalla circolare sulledel 19 luglio 2023 Nel caso in cui non sia possibile assegnare la supplenza nemmeno dalle graduatorie di istituto di altre scuole della provincia, si ...... previsti 7,4 milioni al pagamento delle borse che. Il Dl dovrebbe contenere altre due ... l'altra che stanzia invece 55 milioni per lebrevi e saltuarie del personale scolastico. ...

Mancano i docenti, le scuole li ricercano tramite interpello. Avvisi aperti Orizzonte Scuola

Supplenze 2023/24: migliaia di docenti in servizio da oggi 1° settembre. Veneto e Sardegna rimandano nomine, mancano grandi città come Napoli e Roma Orizzonte Scuola

È trascorsa una settimana dall’avvio dell’anno scolastico ma i problemi sono ben lontani dall’essere risolti: proseguono le chiamate degli insegnanti per le supplenze dove le cattedre sono vacanti e ...Chiamato per una supplenza, non si è presentato al lavoro e ha presentato un certificato falso che attestava la morte del padre ...