Supplenze ATA scuole regionali siciliane | disponibilità entro il 4 ottobre Avviso

Supplenze personale ATA per l'anno scolastico 2023 /24: in questi giorni gli Uffici Scolastici conferiscono le nomine da graduatorie provinciali di ...

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023 : in riscontro alle diffide e reclami avverso le nomine già effettuate, l'Ufficio Scolastico di Messina ...

Supplenze personale ATA per l'anno scolastico 2023 /24: in questi giorni gli Uffici Scolastici conferiscono le nomine da graduatorie provinciali di ...

Si tratta, in estrema sintesi, di una candidatura spontanea che può essere inviata direttamente alle scuole, al di fuori delle graduatorie, per proporsi come supplente nel ruolo di docente o. Ma ...La cifra dovrebbe permettere il pagamento di oltre 10mila insegnanti e unità di personaleassunti per brevi periodi (in caso, ad esempio, di malattia del titolare oppure fino alla stipula del ...

Supplenze ATA scuole secondarie, avviso regione Sicilia (NOTA e ALLEGATI) Scuolainforma

Supplenze ATA 2023/24, liberatorie per nomine da graduatorie di terza fascia e posti. Aggiornato con Avellino Orizzonte Scuola

Supplenze personale ATA 2023/24, la Regione Sicilia ha pubblicato la Nota protocollo N. 40170 del 26 settembre 2023 avente il seguente oggetto: ‘Conferimento delle supplenze annuali con contratto di ...“Fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico”: l’autori ...