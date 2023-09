E dunque il momento migliore per osservarla sarà nella serata di oggi, 28. Come ricorda il Corriere della Sera , il termine "" non ha alcuna valenza scientifica, ma ormai è entrato ...... il punto più vicino alla Terra del nostro satellite, tanto che si parla di eclissi di... Repubblica Ceca " Giorno di San Venceslao Italia " Quattro giornate di Napoli del 281943 (...

L'ultima superluna dell'anno dell'anno sarà questo 29 settembre Secret Milano

Superluna settembre 2023, ecco come non perdere l'ultima dell'anno Vanity Fair Italia

Shutterstock L’anno 2023 è stato ricco di eventi per gli appassionati di astronomia. Lo scorso aprile, una splendida Superluna rosa ha illuminato il cielo notturno. Non si è… Leggi ...Occhi puntati verso il cielo nella notte tra il 28 e il 29 settembre per vedere al massimo splendore il satellite della Terra ...