Superluna del Raccolto | cos’è e quando vederla

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 settembre 2023) Occhi puntati al cielo questa notte: ladel, la quarta e ultima dell’anno, farà la sua comparsa. Il suo nome è dovuto al periodo in cui tradizionalmente appare, ovvero l’autunno: essendo la più vicina all’equinozio (quest’anno avvenuto il 23 settembre), viene tipicamente associata alla pratica agricola stagionale. Sempre per questo motivo è chiamata anche Luna del mais o Luna piena del grano. Lablu del 31 agosto aveva regalato uno spettacolo mozzafiato, ed era stata preceduta da quelle del Cervo (3 luglio) e dello Storione (1 agosto). Adesso è il turno delladel, che si prevede un po’ più piccola delle ultime due ma più grande di quella del Cervo. E che per essere precisi diventerà piena alle 11.58 di venerdì 29. Cosa significa ...