(Di giovedì 28 settembre 2023) E' la posizione del Consiglio nazionale degliin occasione del 67° Congresso nazionale degli ordini deglid'Italia Iloccupa da mesi una parte rilevante del dibattito economico e politico del Paese. Il Consiglio nazionale degliin occasione del 67° Congresso nazionale degli ordini deglid’Italia ha ribadito la necessità assoluta dididi tali. In particolare, è necessario che la percentuale della detrazione venga abbassata rispetto al 110%, che una parte delle spese venga sostenuta dai proprietari di immobili, che tali spese (difficili da affrontare per la maggior parte delle famiglie) possano essere ...

... Matteo Salvini, al congresso degliparlando del condono edilizio, proposta che riguarda '...esattoriali FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economia90% ...Equo compenso,, green building sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati da 'Mete. 100 anni e oltre', il 67° Congresso nazionale degli ordini deglid'Italia che si è aperto oggi a ...

Superbonus, ingegneri: "Rimodulare radicalmente meccanismi di funzionamento incentivi" Adnkronos

Superbonus 110% «piatto ricco» per gli ingegneri - ItaliaOggi.it Italia Oggi

E' la posizione del Consiglio nazionale degli ingegneri in occasione del 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia ...Dall’Osservatorio nazionale della CNA si calcola che saranno circa 20mila i cantieri che non potranno concludere gli interventi di riqualificazione con danni ingenti per le famiglie e per le imprese ...