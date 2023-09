Uno sfogo che è anche una richiesta di aiuto e forse una denuncia. In una lunga nota per la stampa, Francesco Enrico Saluzzo, procura tore generale ...

Ustica, Portella della Ginestra,della Stazione di Bologna sono solo alcuni esempi di stragi ... di sconfitta che dopo più di quarant'anni pesa su tutti noi,nostra comunità di uomini e ......derubricato lada politica a comune - ha detto il sostituto pg Nicola Proto - quindi con questa sentenza ritorna l'imputazione originaria che era quella dipolitica e la conferma...

Sulla strage di Alessandria l’ombra dei motivi economici. L’ultimo messaggio del killer: “Sono rovinato” La Repubblica

Strage ad Alessandria, uccide la moglie, il figlio e la suocera prima di suicidarsi Vanity Fair Italia

Un biglietto di Martino Benzi, che gli inquirenti hanno trovato in casa dell’uomo dopo la scoperta dei tre cadaveri, potrebbe nascondere il movente ...Non è ancora chiaro il movente della strage. Potrebbe trattarsi di una serie di fattori: i problemi economici, le fatiche per la lunga malattia della moglie, l'età avanzata in cui hanno avuto il figli ...