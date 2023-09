Stupro di Palermo | la vittima si sfoga sui social | “desidero una vita serena”

(Di giovedì 28 settembre 2023) . Poi si scaglia contro i commenti negativi Ladellodi, avvenuto la notte del 7 luglio scorso al Foro Italico ditorna a parlare suie e arsi. La ragazza ha espresso più volte il desiderio di tranquillità: “Voglio tornare alla mianormale“. La ragazza non è più a, ma è stata trasferita una struttura protetta del centro Italia, continua a raccontare il suo punto di vista: “Io no devo giustificarmi, la denuncia l’ho già fatta ma suimi sfogo per dire quello che non mi piace”. Nel suo sfoglo la giovaneha raccontato: “Era meglio se quella donna si faceva i fatti suoi e non chiamava l’ambulanza. Non avrei denunciato, era meglio se stavo zitta”. E ...

La sua vita è cambiata la notte del 7 luglio, quando è stata vittima dida 7 ragazzi al Foro Italico di. Lei, la diciannovenne, protagonista di una pagina nerissima torna a parlare. Lo fa da tempo sui social, racconta il suo stato d'animo. "Voglio tornare ...... dopo i fatti di, impegnarsi per continuare a parlare ancora e ancora di violenza di genere non è semplice miopia politica, ma dà il quadro di quanto il femminicidio e la cultura dello...

Lo stupro di gruppo a Palermo, la ragazza: «Era meglio se stavo zitta» Giornale di Sicilia

Palermo, torna a parlare la ragazza dello stupro: "Era meglio se mi stavo zitta" ilGiornale.it

Il mondo imprenditoriale è in lutto. Se n’è andato Giovanni Roncato, uno dei principali protagonisti dello sviluppo economico dell’Alta Padovana. La sua ...Come è possibile essere vittima di stupro e sentirsi in colpa per aver denunciato Dal 7 luglio scorso, la ragazza violentata a Palermo è piombata in un incubo. Non solo per quello ...