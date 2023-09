Stupro di Palermo | la vittima in crisi | «Era meglio non denunciare | voglio tornare alla mia vita di prima»

(Di giovedì 28 settembre 2023) Come è possibile esseredie sentirsi in colpa per aver denunciato? Dal 7 luglio scorso, la ragazza violentata aè piombata in...

Torna a sfogarsi sui social la 19enne vittima dellodi gruppo didel 7 luglio scorso da parte di sette ragazzi che si trovano in carcere. Come aveva già fatto in passato, la ragazza che ora vive in una comunità protetta si dice in ...... dopo i fatti di, impegnarsi per continuare a parlare ancora e ancora di violenza di genere non è semplice miopia politica, ma da il quadro di quanto il femminicidio e la cultura dello...

Stupro di Palermo, la rabbia della vittima 19enne sui social: «Era meglio non denunciare, rivoglio la mia vita» Open

Palermo, torna a parlare la ragazza dello stupro: "Era meglio se mi stavo zitta" ilGiornale.it

La serata, che vede alla direzione artistica Anita Sorano, si avvale della preziosa collaborazione di Rossella Cusimano ed Enrico Zerilli e degli scatti fotografici di Maurizio Zambito ...Come è possibile essere vittima di stupro e sentirsi in colpa per aver denunciato Dal 7 luglio scorso, la ragazza violentata a Palermo è piombata ...