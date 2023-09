Stupri di Caivano | parla il maresciallo che ha raccolto i racconti delle cuginette | i racconti atroci

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Ho offerto loro Coca cola e dolcetti, cercando di metterle a loro agio e spiegando che si trovano in un posto sicuro. Che non dovevano aver paura di raccontare come erano andati i fatti, perché eravamo lì per aiutarle, non per giudicarle”. Are, in stralci riportati oggi da Repubblica e dal Corriere, è Francesca Boni, ilche hadella duedi 10 e 12 anni vittime di violenze sessuali da parte del branco (leggi l’articolo). In nove sono raggiunti da altrettante ordinanze di custodia cautelare: si tratta di sette minori e due maggiorenni (leggi l’articolo)., lein caserma: “Gli adulti ci hanno spiegato il motivo per cui siamo qui” Quella sera del 31 luglio scorso, alle 8,30, il ...