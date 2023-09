Striscia la Notizia | Valerio Staffelli insegue Aurelio De Laurentiis dopo le accuse di falso in bilancio

Aurelio De Laurentiis ha rifiuta to il tapiro di Striscia la notizia . È successo a Roma Termini questa mattina, come informa il Corriere dello Sport. ...

Ed è anche stata definita dal tg di Ricci una "giornalista errante" , dato il suo passato in Rai e a La7. E ovviamente la rubrica di " Striscia " non ...

La giornalista, ex volto di La7, è stata tirata in ballo per il saluto che ha rivolto alla D'Urso ... Ma non finisce qui, perché il tg satirico ha ...