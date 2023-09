Strage di Alessandria | si indaga sui conti bancari del killer

(Di giovedì 28 settembre 2023)nua il lavoro dei Carabinieri che stanno ricostruendo i vari aspetti della tragedia che ieri ha sconvolto: un ingegnere informatico 66enne, Martino Benzi, ha ucciso a coltellate la moglie Marta, il figlio diciassettenne Matteo e la suocera Carla che si trovava in casa di riposo. L’uomo si è poi tolto la vita.

Tragedia familiare questa mattina ad Alessandria , dove un uomo di 66 anni ha ucciso la moglie di 55, il figlio di 17 e la suocera ottantenne per poi ...

«Cose che faccio quando non ho altro da fare», è la frase con cui Martino Benzi introduce i lettori nel suo blog personale che l’ingegnere ha ...

conti nua a leggere su Tg. La7.it - conti bancari al setaccio e indagini a tutto campo per capire il movente della strage che mercoledì ad Alessandria ...

Questo ha scritto Martino Benzi in un biglietto lasciato in casa sua ad. Si tratta ... che spiega come il biglietto sia alla base dell'indagine che deve spiegare i motivi della. I ......del Nucleo Operativo Radiomobile die del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo che stanno ricostruendo i vari aspetti dell'incomprensibile tragedia che ieri ha sconvolto...

«La tua scuola perde un patatone buono, un ragazzo che ha saputo lasciare il segno»: c'è dolore, sgomento e tristezza ad Alessandria all'indomani della morte ...È emerso che Benzi ha commesso i primi due omicidi quelli della moglie e del figlio intorno alle 7.30, circa tre ore prima dell'aggressione mortale nel giardino esterno dell'Istituto Michel. Il corpo ...