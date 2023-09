Strage di Alessandria | ecco cosa sappiamo dell’omicida e del movente

(Di giovedì 28 settembre 2023) . Martino Benzi si è tolto la vita dopo aver sterminato la famiglia Nella giornata di ieri, 27 settembre, ad, un uomo di 66 anni, Martino Benzi, ha ucciso la moglie Monica Berta 55 anni, il figlio Matteo di 17 e la suocera Carla Schiffo, 80 anni. Poi si è tolto la vita. A far scoprire la tragedia è stato l’omicidio della suocera presso l’istituto «Divina Provvidenza Madre Teresa Michel». L’uomo, infatti, ha raggiunto la suocera ospite dell’Istituto e quando si sono trovati soli in giardino l’ha uccisa con un coltello. Subito dopo Benzi ha rivolto l’arma contro se stesso, colpendosi alla gola mortalmente. I due corpi senza vita sono stati ritrovati dal personale della struttura, che immediatamente ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Nelle tasche, i carabinieri hanno rinvenuto un biglietto, in cui vi era scritto con ...

Parole in cui è difficile immaginare l'autore delladi. "Ho incominciato a farlo seriamente il giorno in cui mio figlio ha compiuto 18 mesi e all'inizio era la trascrizione delle ...Uccide il figlio, la moglie, e la suocera. Infine si toglie la vita, nello stesso identico modo: tagliandosi la gola. Unainspiegabile quella accaduta ieri mattina ad, dove un ingegnere elettronico, Martino Benzi, 65 anni, dopo aver ammazzato il ragazzo di 17 anni, Matteo, si scaglia contro la consorte,...

Strage familiare ad Alessandria: uccide la suocera, la moglie e il figlio Agenzia ANSA

Strage Alessandria, l'ipotesi sul movente e i due biglietti lasciati da Martino Benzi: «Sono rovinato, li ho uccisi» Corriere della Sera

Un biglietto di Martino Benzi, che gli inquirenti hanno trovato in casa dell’uomo dopo la scoperta dei tre cadaveri, potrebbe nascondere il movente ...Non è ancora chiaro il movente della strage. Potrebbe trattarsi di una serie di fattori: i problemi economici, le fatiche per la lunga malattia della moglie, l'età avanzata in cui hanno avuto il figli ...