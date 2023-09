Strage del bus sull’A16 | condannato in appello a 6 anni l’ex Ad di Autostrade Castellucci

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 settembre 2023)amministratore delegato di Aspi, Giov, è statoa seidalla seconda Corte d’di Napoli in quanto ritenuto responsabile delladel bus, precipitato dal viadotto Acqualonga causando 40 morti, avvenuta sull’autostrada A16 la sera del 28 luglio 2013, a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. La stessa pena è stata inflitta anche perdirettore generale di Aspi, Riccardo Mollo e per i dipendenti di, Massimo Giulio Fornaci e Marco Perna. Pena ridotta a cinqueper il dirigente di Aspi, Nicola Spadavecchia e per il direttore di tronco, Paolo Berti. Treper Gianluca De Franceschi, dirigente di Aspi e per i due dipendenti, ...