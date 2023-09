Strage bus Avellino | Giovanni Castellucci condannato a sei anni di reclusione

Il giudice ha ridotto la pena a cinque anni di reclusione per il dirigente di Aspi Nicola Spadavecchia e per il direttore di tronco di Aspi Paolo ...

La Corte d'appello di Napoli ha condannato a sei anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci per ladeldi Avellino. Il tribunale ha ritenuto colpevole l'uomo di omicidio colposo e di disastro colposo . La stessa pena è stata inflitta anche al dg dell'epoca Riccardo Mollo e ai dipendenti ......anni di reclusione l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci per lastradale avvenuta sull'A16 la sera del 28 luglio 2013, all'altezza di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove un...

Avellino, strage bus su A16: condanna a 6 anni in appello a ex ad Aspi Sky Tg24

Strage bus Avellino, ex ad Aspi Giovanni Castellucci condannato a sei anni TGCOM

la strage avvenuta sull'A16 la sera del 28 luglio 2013, all'altezza di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove un bus precipitò dal viadotto Acqualonga provocando quaranta morti. "Si doveva ...sono stati ritenuti colpevoli in appello per la strage del bus lungo l’A16 Napoli-Canosa, precipitato in una scarpata dal viadotto di Acqualonga, in provincia di Avellino, il 28 luglio 2013, ...