(Di giovedì 28 settembre 2023) Il giudice ha ridotto la pena a cinquedi reclusione per il dirigente diNicola Spadavecchia e per il direttore di tronco diPaolo Berti. Rideterminate a tredi reclusione, invece, ...

Incidente a bus di migranti , è strage : polizia sul posto , avviate le prime indagini del caso Purtroppo non arrivano affatto buone notizie dall’A1 ...

Dieci anni e due mesi dopo . La tragedia di Acqualonga avvenne il 28 luglio 2013 ed è attesa per oggi la sentenza che chiuderà il processo d'Appello . ...

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Appello di Napoli (seconda sezione) ha condanna to a sei anni di reclusione l’ex ad di Aspi Giovanni ...

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Appello di Napoli (seconda sezione) ha condanna to a sei anni di reclusione l’ex ad di Aspi Giovanni ...

La seconda Corte di appello di Napoli ha condanna to a sei anni l'ex amministratore delegato di Aspi Giov anni Castellucci. E' ritenuto responsabile ...

Il giudice ha ridotto la pena a cinque anni di reclusione per il dirigente di Aspi Nicola Spadavecchia e per il direttore di tronco di Aspi Paolo Berti. Rideterminate a tre anni di reclusione, invece, ...La seconda Corte di Appello di Napoli ha condannato a sei anni l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci. E' ritenuto responsabile dellastradale avvenuta sull'autostrada A16 la sera del 28 luglio 2013, a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino . L'autobus precipitò dal viadotto Acqualonga provocando quaranta morti. La ...

Avellino, strage bus su A16: condanna a 6 anni in appello a ex ad Aspi Sky Tg24

Strage bus Avellino, ex ad Aspi Giovanni Castellucci condannato a sei anni TGCOM

La Seconda Sezione della Corte di Appello di Napoli ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per la strage del viadotto ...Per la strage del bus di Avellino la Corte di Appello di Napoli (seconda sezione) ha condannato a sei anni di reclusione l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci.