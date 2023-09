Strage Alessandria | il giardiniere | Ho sentito le urla poi ho visto l' uomo a terra con il coltello in gola

Alessandria , Piemonte, è sotto choc per la Strage che Martino Benzi , ingegnere di 65 anni, ha perpetrato verso i membri della sua famiglia, ...

Un vicino parla all'inviato del TG La7, raccontando come nulla lasciasse presagire una situazione di disagio o difficoltà. Cosa si sa della Strage ...

commenta 'Mattino Cinque News' torna sulladidove un ingegnere informatico 66enne, Martino Benzi , ha ucciso a coltellate la moglie Marta, il figlio diciassettenne Matteo e la suocera Carla che si trovava in casa di riposo. ..."A volte ci si incrociava, scambiando due parole, nulla di più. Ma mi sembrava una persona normalissima ". Il giorno dopo ladi, la città è attonita per una delle tragedie familiari più gravi che abbia mai testimoniato. Un vicino parla all'inviato del TG La7, raccontando come nulla lasciasse presagire ...

Strage familiare ad Alessandria: uccide la suocera, la moglie e il figlio Agenzia ANSA

Strage ad Alessandria, tre omicidi e un suicidio: uccide moglie e figlio in casa, poi la suocera in casa di riposo TorinoToday

A "Mattino Cinque News" la testimonianza dell'uomo e della vicina di casa: "Non ho mai sentito urlare la signora prima di quella mattina" ...La testimonianza a "Mattino Cinque News": "Benzi veniva a trovare la suocera tutti i giorni insieme alla moglie" ...