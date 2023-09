Stop agli account condivisi anche per Disney+ | scatta la stretta come Netflix | ecco da dove comincia il blocco

(Di giovedì 28 settembre 2023) Cosìera successo con, gli abbonati italiani sono avvisati.ha deciso di non far condividere le password, a partire dal Canada. Gli iscritti al servizio di streaming nel Paese nordamericano hanno ricevuto un’email nella quale vengono informati che Disney «sta implementando restrizioni alla possibilità di condividere le credenziali del proprioal di fuori del proprio nucleo familiare». Non è chiaro di quali restrizioni si tratti, ma l’ammonimento è esplicito: «Non puoi condividere il tuo abbonamento con chi non vive con te», si legge nell’Help Center. Nel frattempo,ha introdottoun’apposita sezione nella quale gli utenti possono controllare chi accede al proprio...

"Terre des Hommes si occupa di protezione dei minori e in Iraq lavoriamo in tutti i campi per rifugiati di Erbil, che sono 4, e nei 6 campi per ...

... non necessariamente per via dell'età: Renato Sanches e Aouar hanno già messo assieme tre- il ... Una grande squadra sa far fronteimprevisti, ma se questi non suonano come tali vuol dire che ...'L'ente - precisa in una nota l'Amministrazione comunale - intende far chiarezza dunque sullo... che non è il Comune, vi è anche il reperimento di personale idoneo a presenziareincroci. Nel ...

Migranti, stop agli aiuti in Iraq: "Ma il Paese non e' stabile" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Migranti, stop agli aiuti in Iraq: "Ma il Paese non e' stabile" Trentino

Il Boss non ha ancora superato i suoi problemi di salute. Saltano altri 14 concerti tra Canada e Stati Uniti ...Disney+ non consentirà più la condivisione delle password: si parte dal Canada, così come annunciato dalla piattaforma di video streaming via mail agli abbonati del Paese nord americano: " stiamo impl ...