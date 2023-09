Stellantis | cambiamenti nel leadership team | arriva l’annuncio!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 28 settembre 2023)no deinelle posizioni all’interno del leaderhipdi. Scopriamo tutti i dettagli e le novità annunciate, il gigante dell’industria automobilistica, ha annunciato oggi una serie dioperativi significativi che entreranno in vigore a partire dal 1° novembre 2023. Questiriflettono la strategia aziendale di adattarsi alle mutevoli dinamiche del settore automobilistico e di garantire unaforte in diverse regioni chiave. Il primo annuncio chiave riguarda la nomina di Emanuele Cappellano come Chief Operating Officer diSouth America, subentrando a Antonio Filosa. Cappellano porta con sé un ricco bagaglio di esperienza, avendo precedentemente ricoperto ...