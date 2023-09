STATS – Copa Libertadores: Fluminense-Internacional 2-2, doppietta di un super Cano Calcio News 24

STATS – Copa Libertadores, Enner Valencia trascina l'Internacional in semifinale Calcio News 24

La semifinale d’andata tutta brasiliana, un classico della Copa Libertadores degli ultimi anni, è finita in un nulla di fatto. Il 2-2 che ha chiuso la sfida tra Fluminense e Internacional rimanda alla ...Here are three stats that help to explain and understand the game ... Last time he did so, it came against Unionistas de Salamanca on January 22nd, 2020, in the Copa del Rey. Three years, eight months ...