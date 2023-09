Stato d' agitazione dei lavoratori addetti alle pulizie negli uffici postali della provincia di Salerno

Gli operatori hanno chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare la situazione, l’uomo avrebbe poi tentato di entrare nel complesso, fermato e ...

Tempo di lettura: 3 minuti“Occorre chiarire preliminarmente, senza entrare in tecnicismi giuridico-economici, che contrariamente a quanto riportato ...

Caserta . Va avanti la protesta dei sindacati per chiedere il reintegro di Vincenzo De Angelis, il delegato della Filcams CGIL licenziato per una ...

I lavoratori addetti alle pulizie presso gli uffici di Poste Italiane della provincia Salerno hanno dichiarato lodiin risposta alle continue riduzioni degli orari di lavoro imposte dalla società Lux di Chieti, responsabile delle operazioni di pulizia all'interno degli uffici postali del ...... tuttavia, è come le restrizioni 'zero Covid' abbiano gettato le basi per una massiccia... Le manifestazioni sono state anche un forte rimprovero al leader cinese Xi Jinping, che è...

Stato agitazione Anffas, i sindacati: "Contratto scaduto da 4 anni ... Mantovauno.it

UILPA Vigili del Fuoco. Stato di agitazione dei VVF a Lampedusa ... UIL Pubblica Amministrazione

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il mese di ottobre 2023 vedrà scioperi e agitazioni nel settore dei trasporti. Ecco il calendario in cu ii lavoratori incroceranno le braccia ...