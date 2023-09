“Sta male | guardatela…” Belen Rodriguez è tornata | ma ‘trasformata’ | subito choc generale

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le interviste in prima serata e nello stesso programma dei suoi due ex più importanti – che naturalmente hanno parlato anche di lei – la sua annullata all’ultimo momento: in una sola seraha fatto parlare mezza Italia. Più che Fabrizio Corona, nonostante la sua ospitata a Belve fosse attesissima, tutti aspettavano di sentire Stefano De Martino parlare finalmente del perché è finita di nuovo con l’argentina. Come era prevedibile non ha detto granché, ma a Francesca Fagnani ha assicurato che non c’è stato un tradimento. Poi la questione Cattelan.era attesa nello show che segue, appunto, Belve ma non si è presentata. E il conduttore ha aperto la prima puntata della stagione proprio parlando di lei, con le dieci domande che avrebbe voluto farle e con una frecciatina che ha diviso il ...