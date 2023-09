(Di giovedì 28 settembre 2023) Leggi Anche Meloni: 'Mercati preoccupati? Basta fare Tafazzi , l'economia italiana va molto bene' Sale anche il tasso del Bund al 2,94%, suidegli ultimi 12, così come oltreoceano i ...

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo ad un passo dei 186 punti (185,9). Sale anche il rendimento del decennale italiano che è al 4,59%. . 25 ...

Il Ministro per l'Economia, Giancarlo Giorgetti, si trova ad affrontare una sfida significativa mentre presenta le stime del deficit e del debito ...

In Italia l'Istat stima una diminuzione del clima di fiducia di consumatori e imprese. L’inflazione spagnola è aumentata a settembre per il terzo ...

Leggi Anche Meloni: 'Mercati preoccupati Basta fare Tafazzi , l'economia italiana va molto bene' Sale anche il tasso del Bund al 2,94%, sui massimi degli ultimi 12 anni, così come oltreoceano i ...Loè salito oramai a ridosso dei 200 punti base o 2%. Il mercato sconta tassi di interesse ai livelli attuali per un periodo prolungato nell'Eurozona. E chiaramente, ciò non farebbe bene a un ...

Spread sfiora i 200 punti, tensione sui titoli di Stato | Btp ai massimi da 10 anni TGCOM

Lo spread tocca la soglia dei 200 punti RaiNews

Diverse le motivazioni tra cui il fatto che lo spread Btp Bund a 10 anni ha toccato i 200 punti e i tassi di interesse sono saliti ...Tensione sui titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund arriva a sfiorare la soglia psicologica dei 200 punti, salendo a 199, con il rendimento del decennale italiano che tocca il 4,94%, sui massimi da ...