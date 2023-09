Spread Btp-Bund oltre 198 punti dopo il varo della Nadef

Lodi rendimento trae Bund resta sotto la soglia dei 200 punti il giorno dopo il via libera del Cdm alla Nadef, ma si allarga a 198,5 punti, cartina tornasole del 'rischio' PaeseLo- Bund si è allargato oltre i 195 punti, con il rendimento deldecennale che ha superato il 4,85%. L' euro è sceso a 1,05 dollari. Sotto i riflettori i titoli del settore bancario . ...

Spread Btp-Bund a 195 punti, riparte la corsa QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo spread di rendimento tra Btp e Bund resta sotto la soglia dei 200 punti il giorno dopo il via libera del Cdm alla Nadef, ma si allarga a 198,5 punti, cartina tornasole del 'rischiò Paese, salito ...Roma, 28 settembre 2023 – Continua inesorabile la salita: anche oggi apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund che, in un contesto di generale aumento dei rendimenti sulla curva euro, ...