Spot Esselunga | se ne è parlato 10 volte più del terremoto a Napoli e della Nadef | l’analisi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ricerca SocialData in esclusiva per Adnkronos: argomento discusso il doppio del caos migranti e del caso Osimhen E’ lol’argomento in questo momento più discusso in assoluto sui social. Analizzando i volumi di conversazione rispetto a varie tematiche, si nota come dello‘pesca’, nelle ultime 48 ore, si ne siaquasi diecidi piùe del, ma anche circa il doppio rispetto al caos migranti e al caso Osimhen. È quanto emerge da una ricerca di SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete delle ultime 48 ore, durante le quali, sul tema, si sono registrate oltre 850 interazioni al minuto. La polarizzazione rilevata ...