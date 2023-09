Spot Esselunga | perché non ci emozioniamo più?

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 28 settembre 2023) I miei genitori si separarono nell’estate del 1999. Avevo 15 anni, leggevo Umberto Eco e il mio principale pensiero ruotava attorno alla costruzione della nuova Roma di Fabio Capello. Montella avrebbe confermato quanto mostrato a Genova? E veramente la coppia Rinaldi-Mangone poteva ritenersi migliore di quella composta da Aldair e Zago? Ne dubitavo. Non avevo mai baciato una ragazza, figurarsi quanto erano lontani il petting e il sesso: la mia educazione sentimentale era tutta raccolta nelle righe dei libri che consumavo e in qualche scena delle sit com americane che la Tv mi proponeva intorno all’ora di pranzo. Quelle in cui le famiglie sono costituite da un numero indefinito di figli, ognuno con la propria stanza, un personale armadietto a scuola e il pericolo, nemmeno troppo remoto, di finire in una comunità di recupero solo per aver fumato una sigaretta. La separazione dei ...