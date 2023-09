Spot Esselunga | irritazione social per il silenzio di Schlein

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) RicercaData in esclusiva per Adnkronos: il post di Meloni ha generato oltre 48k di interazioniper la mancata presa di posizione della leader del Pd Ellysul ‘caso’ dello. E’ quanto emerge da una ricerca diData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete delle ultime 48 ore, durante le quali, sul tema, si sono registrate oltre 850 interazioni al minuto. Il gran numero di discussioni intorno allohanno fatto in modo che diventasse un caso politico che ha coinvolto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini e altri esponenti politici mentre la segretaria del Pd ha dichiarato di non aver visto loe per questo di ...