Sport in tv oggi giovedì 28 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sarà una giornata ricca diin tv ed inquella di28: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Coppa Agostoni, l’equitazione con la Finale della Nations Cup di salto ostacoli, e molto altro ancora. Daa Barcellona, in Spagna, si disputerà la Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, qualificante alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio l’ultimo pass per la squadra meglio classificata non ancora qualificata. Il titolo (con annesso pass olimpico) verrà assegnato domenica, ma sarà la prima competizione dia decretare le 8 finaliste. La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia con la quarta e penultima giornata della prima fase a gironi e per la Pool ...