Sport in lutto | è morto improvvisamente

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il mondo delloè inper la scomparsa improvvisa di un protagonista assoluto degli ultimi anni in Italia. Loitaliano piange in queste ore la scomparsa di uno dei suoi rappresentanti più autentici. E vincenti. Alla prematura età di 55 anni, infatti, è scomparso Lorenzo Gilli, campione di rally che ha portato più volte in alto i colori della nostra nazione. Lo storico pilota, originario di San Venanzio – vicino Maranello – negli anni è diventato un punto di riferimento per lodelle quattro ruote. Prima come meccanico e poi come pilota di successo. Una passione ereditata dal padre e poi sublimata con la conquista di svariati trofei. Per anni, come sottolinea il Resto del Carlino, si è distinto come un instancabile lavoratore per l’officina Ivaldo Barbolini, aiutandola a vincere diversi titoli nel ...